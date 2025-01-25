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Масштабные атаки по Запорожской области: 191 обстрел за сутки по 13 населенным пунктам

Масштабные атаки по Запорожской области: 191 обстрел за сутки по 13 населенным пунктам

Киев  •  УНН

 • 2224 просмотра

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Вражеские войска нанесли 191 удар по Запорожской области, включая 3 авиаудара и 88 атак БпЛА. Повреждена инфраструктура и здания в 13 населенных пунктах, пострадавших среди гражданских нет.

За прошедшие сутки террористы совершили 191 обстрел по 13 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

Три авиаудара были направлены на Новоандреевку, Новоданиловку и Щербаки. 88 беспилотных летательных аппаратов различных типов атаковали Лобково, Гуляйполе, Орехов, а также ряд других населенных пунктов, среди которых Малая Токмачка, Преображенка, Белогорье, Малиновка, Новодаровка и Ольговское. 

Системы реактивного залпового огня (4 удара) накрыли обстрелами Юрковку, Малую Токмачку и Новоданиловку. 96 артиллерийских ударов нанесены по территориям Лобкового, Щербаков, Белогорья, Ольговского и еще нескольких населенных пунктов. 

В результате обстрелов поступило 110 сообщений о повреждении домов, объектов инфраструктуры и автомобилей. К счастью, среди мирного населения пострадавших нет. 

В Запорожье количество пострадавших в результате атаки врага возросло до 51 человека23.01.25, 15:53 • 22367 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
zaporozheЗапорожье

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