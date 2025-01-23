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В Запорожье количество пострадавших в результате атаки врага возросло до 51 человека

Киев  •  УНН

 • 4511 просмотра

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В результате массированного вражеского удара в ночь на 23 января в Запорожье пострадал 51 человек. 22 человека находятся в больницах, остальные получают амбулаторное лечение.

В Запорожье продолжает увеличиваться количество пострадавших в результате вражеского массированного удара в ночь на 23 января. Сейчас количество пострадавших составляет 51 человека. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

До 51 человека возросло количество раненых в результате вражеского обстрела Запорожья,

- говорится в сообщении.

Детали

Федоров также отметил, что люди продолжают обращаться за медицинской помощью. В больницах областного центра сейчас 22 человека. Остальные лечатся  амбулаторно.

Напомним

россия ночью, 23 января, атаковала Запорожье беспилотниками и баллистическими ракетами, повредив энергетический объект, есть погибшие и раненые, среди которых двухмесячный ребенок

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье

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