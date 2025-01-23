В Запорожье количество пострадавших в результате атаки врага возросло до 51 человека

В Запорожье продолжает увеличиваться количество пострадавших в результате вражеского массированного удара в ночь на 23 января. Сейчас количество пострадавших составляет 51 человека. Об этом сообщает глава Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

До 51 человека возросло количество раненых в результате вражеского обстрела Запорожья, - говорится в сообщении.

Детали

Федоров также отметил, что люди продолжают обращаться за медицинской помощью. В больницах областного центра сейчас 22 человека. Остальные лечатся амбулаторно.

Напомним

россия ночью, 23 января, атаковала Запорожье беспилотниками и баллистическими ракетами, повредив энергетический объект, есть погибшие и раненые, среди которых двухмесячный ребенок