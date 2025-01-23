У Запоріжжі кількість постраждалих внаслідок атаки ворога зросла до 51 людини

У Запоріжжі продовжує збільшуватись кількість постраждалих внаслідок ворожого масованого удару в ніч на 23 січня. Наразі кількість постраждалих становить 51 людину. Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

До 51 людини зросла кількість поранених внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя, - йдеться у повідомленні.

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Федоров також зазначив, що люди продовжують звертатися за медичною допомогою. У лікарнях обласного центру наразі 22 людини. Інші лікуються амбулаторно.

Нагадаємо

росія вночі, 23 січня, атакувала Запоріжжя безпілотниками та балістичними ракетами, пошкодивши енергетичний об'єкт, є загиблі та поранені, серед яких двомісячна дитина