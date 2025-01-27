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Атака ворожими КАБами по Купʼянську: з-під завалів деблоковано двох загиблих

Атака ворожими КАБами по Купʼянську: з-під завалів деблоковано двох загиблих

Київ • УНН

 • 26332 перегляди

Внаслідок авіаударів РФ по Куп'янську пошкоджено щонайменше 50 житлових будинків. З-під завалів деблоковано тіла двох жінок 95 та 62 років, врятовано 86-річну жінку з пораненнями.

Збройні сили рф завдали серію авіаційних ударів по Купʼянську. Щонайменше 50 житлових будинків зазнали наслідків обстрілу.

Повідомляється, що вдалось врятувати з-під завалів було деблоковано тіла двох загиблих віком 95 та 62 років. Також вдалося врятувати у одному з будинків 86-річну жінку.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Харківської прокуратури.

Збройні сили рф, 26 січня орієнтовно з 13:40 по 14:20, атакували Купʼянськ КАБами. Внаслідок вказаних авіаобстрілів пошкоджено щонайменше 50 житлових будинків.

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Наразі відомо, що з-під завалів деблоковано тіла двох загиблих жінок віком 95 та 62 років.

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Раніше повідомлялося, що рятувальникам вдалось врятувати з будинку 86-річну жінку. У потерпілої – вибухове поранення та перелом лівого плеча. Її госпіталізували до лікарні.

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Харків під атакою ворога: чотири удари дронами по різних районах міста25.01.25, 16:54 • 38310 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

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