Атака в белгородской области: насчитывается восемь пострадавших и значительные убытки

В результате атаки в белгородской области 8 жителей получили ранения. Кроме того, сбивание воздушной атаки привело к значительным повреждениям жилых домов и автомобилей. Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.

Детали

По информации, в результате атаки в белгородской области восемь мирных жителей получили ранения. Среди пострадавших две женщины и один мужчина с различными осколочными ранениями срочно госпитализированы в медицинские учреждения. Также двое мужчин из поселка дубовое доставляются бригадами скорой городской больницы №2 города белгорода. Медики оказывают им всю необходимую помощь. Еще трем пострадавшим медицинская помощь оказана на месте, потому что от госпитализации они отказались.

В связи со сбиванием воздушной атаки в новосадовом и близлежащих населенных пунктах, значительные повреждения зафиксированы в 21 частном жилом доме и одной надворной постройке. Повреждены окна, посеченные фасады, кровли и заборы.

В селах тавровое, дубовое, стрелковое и никольское также зафиксированы убытки: пробиты кровли, посечены фасады и выбиты окна, а также повреждены автомобили.

Сейчас все оперативные и аварийные службы работают на местах событий.

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