В белгородской области БпЛА атаковал поселок: есть повреждения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  111965 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  133915 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  141599 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  134068 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  148481 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  129539 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132573 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121914 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167980 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150737 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

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9 мая 2024, 14:50  •  150536 просмотра
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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  314935 просмотра

В белгородской области БпЛА атаковал поселок: есть повреждения

Беспилотник в российском селе пролетарское белгородской области повредил 3 здания и 2 единицы техники на сельскохозяйственном предприятии, но никто из гражданских не пострадал.

Общество •   •  926 просмотра
В белгородской области БпЛА атаковал поселок: есть повреждения

На Харьковщине продолжаются оборонительные действия против вражеских сил: отчет от Генерального штаба ВСУ

В Харьковской области продолжаются активные оборонительные бои против российских войск, которые пытаются продвинуться вглубь украинской территории.

Война •   •  3800 просмотра
На Харьковщине продолжаются оборонительные действия против вражеских сил: отчет от Генерального штаба ВСУ

Воздушные Силы информируют о пусках КАБ на Херсонщине

Военно-воздушные Силы Украины сообщили о вражеских запусках КАБ в Херсонской области.

Война •   •  5087 просмотра
Воздушные Силы информируют о пусках КАБ на Херсонщине

В Донецкой области зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что вражеская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Донецкой области.

Война •   •  7458 просмотра
В Донецкой области зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией

На Луганщине: в захваченном оккупантами городе горит нефтебаза

Во временно оккупированном рф городе Ровеньки Луганской области после обстрела горит нефтебаза.

Война •   •  8148 просмотра
На Луганщине: в захваченном оккупантами городе горит нефтебаза

Работаем, чтобы оружие как можно быстрее показало себя на фронте: Зеленский о новом пакете помощи от США

Украина работает над логистикой для скорейшего развертывания новой военной помощи США, включая артиллерию, противотанковое оружие, оборудование и системы противовоздушной обороны, на фронте.

Война •   •  11316 просмотра
Работаем, чтобы оружие как можно быстрее показало себя на фронте: Зеленский о новом пакете помощи от США

Бросался и угрожал оружием полицейским в Броварах: мужчину отправили под стражу и определили залог в 242 тыс. гривен

Пьяному мужчине в Броварах Киевской области, который напал на полицейских и угрожал им оружием, грозит до 5 лет лишения свободы, его арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 242 000 гривен.

Криминал и ЧП •   •  9669 просмотра
Бросался и угрожал оружием полицейским в Броварах: мужчину отправили под стражу и определили залог в 242 тыс. гривен

Добавляем сил на Харьковские направления и по линии госграницы: Зеленский заявил, что оккупанты попытались расширить операции против Украины

Президент Зеленский заявил, что российские войска пытались расширить операции против Украины, особенно в Харьковской области, но украинские войска дают ответ и неизменно будут уничтожать оккупанта, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения.

Война •   •  13028 просмотра
Добавляем сил на Харьковские направления и по линии госграницы: Зеленский заявил, что оккупанты попытались расширить операции против Украины

Мать Джастина Бибера радуется из-за перспективы стать бабушкой, но поклонники вспоминают ее разрыв с сыном

Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер ожидают первенца: Хейли находится на шестом месяце беременности, а роды должны состояться в конце лета, что побуждает мать Джастина Пэтти Маллетт радоваться перспективе стать бабушкой.

Культура •   •  19162 просмотра
Мать Джастина Бибера радуется из-за перспективы стать бабушкой, но поклонники вспоминают ее разрыв с сыном

российские "людоеды" получают помилование за убийство украинцев - Стратком

Российские каннибалы, осужденные за убийства и расчленения, были помилованы и завербованы для борьбы против Украины, получив государственные медали.

Война •   •  11811 просмотра
российские "людоеды" получают помилование за убийство украинцев - Стратком