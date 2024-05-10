Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
В белгородской области БпЛА атаковал поселок: есть повреждения
На Харьковщине продолжаются оборонительные действия против вражеских сил: отчет от Генерального штаба ВСУ
Воздушные Силы информируют о пусках КАБ на Херсонщине
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На Луганщине: в захваченном оккупантами городе горит нефтебаза
Работаем, чтобы оружие как можно быстрее показало себя на фронте: Зеленский о новом пакете помощи от США
Бросался и угрожал оружием полицейским в Броварах: мужчину отправили под стражу и определили залог в 242 тыс. гривен
Добавляем сил на Харьковские направления и по линии госграницы: Зеленский заявил, что оккупанты попытались расширить операции против Украины
Мать Джастина Бибера радуется из-за перспективы стать бабушкой, но поклонники вспоминают ее разрыв с сыном
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В белгородской области БпЛА атаковал поселок: есть повреждения
Беспилотник в российском селе пролетарское белгородской области повредил 3 здания и 2 единицы техники на сельскохозяйственном предприятии, но никто из гражданских не пострадал.
На Харьковщине продолжаются оборонительные действия против вражеских сил: отчет от Генерального штаба ВСУ
В Харьковской области продолжаются активные оборонительные бои против российских войск, которые пытаются продвинуться вглубь украинской территории.
Воздушные Силы информируют о пусках КАБ на Херсонщине
Военно-воздушные Силы Украины сообщили о вражеских запусках КАБ в Херсонской области.
В Донецкой области зафиксированы пуски КАБ тактической авиацией
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что вражеская тактическая авиация осуществила пуски КАБ в Донецкой области.
На Луганщине: в захваченном оккупантами городе горит нефтебаза
Во временно оккупированном рф городе Ровеньки Луганской области после обстрела горит нефтебаза.
Работаем, чтобы оружие как можно быстрее показало себя на фронте: Зеленский о новом пакете помощи от США
Украина работает над логистикой для скорейшего развертывания новой военной помощи США, включая артиллерию, противотанковое оружие, оборудование и системы противовоздушной обороны, на фронте.
Бросался и угрожал оружием полицейским в Броварах: мужчину отправили под стражу и определили залог в 242 тыс. гривен
Пьяному мужчине в Броварах Киевской области, который напал на полицейских и угрожал им оружием, грозит до 5 лет лишения свободы, его арестовали на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 242 000 гривен.
Добавляем сил на Харьковские направления и по линии госграницы: Зеленский заявил, что оккупанты попытались расширить операции против Украины
Президент Зеленский заявил, что российские войска пытались расширить операции против Украины, особенно в Харьковской области, но украинские войска дают ответ и неизменно будут уничтожать оккупанта, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения.
Мать Джастина Бибера радуется из-за перспективы стать бабушкой, но поклонники вспоминают ее разрыв с сыном
Джастин Бибер и его жена Хейли Бибер ожидают первенца: Хейли находится на шестом месяце беременности, а роды должны состояться в конце лета, что побуждает мать Джастина Пэтти Маллетт радоваться перспективе стать бабушкой.
российские "людоеды" получают помилование за убийство украинцев - Стратком
Российские каннибалы, осужденные за убийства и расчленения, были помилованы и завербованы для борьбы против Украины, получив государственные медали.