В белгородской области рф после падения БпЛА было повреждено 3 здания и 2 единицы техники. Об этом сообщает губернатор белгородской области гладков, передает УНН.

Детали

В российском поселке пролетарское ракитянского района падение БпЛА на территорию сельскохозяйственного предприятия привело к материальному ущербу: зафиксированы повреждения в трех домах и двух единицах техники, однако никто из мирных жителей не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Детали происшествия выясняются.

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