В Белгородской области российский дрон упал на территорию детского сада

Вчера утром в Белгородской области российский дрон упал на территории государственного детсада. Силовики эвакуировали 47 детей и 30 сотрудников учреждения, передает УНН со ссылкой на ASTRA.

Вчера утром на территории государственного детсада №1 в поселке Октябрьское был обнаружен российский беспилотник "Ланцет". Дрон не взорвался - обошлось без повреждений и пострадавших. Силовики эвакуировали 47 детей и 30 сотрудников детсада и изъяли упавший БПЛА, - говорится в сообщении.

Детали

В ASTRA отметили, что в последнее время российские войска стали чаще использовать "Ланцеты" - так, только сегодня разработчик беспилотника сообщил, что за последние три месяца эти дроны против Украины запустили более 500 раз (всего за два года войны в Украине "Ланцеты" применили около 1000 раз).

Справочно

"Ланцет" - это дрон-камикадзе от концерна "Калашников", который пропагандисты позиционируют как "кошмар для ВСУ" и российский ответ турецким "Байрактарам". "Ланцеты" летают со скоростью 80-110 км/ч на расстояние до 70 км и могут нести до 3 кг взрывчатки.

Напомним,

В белгородской области россии за два дня было сброшено две бомбы: одна бомба ФАБ-250 была найдена возле села 3 мая, а другая бомба ФАБ-500 случайно упала на город Белгород 4 мая, ранив 7 человек и повредив здания.