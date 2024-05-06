Дві бомби за два дні: російські літаки двічі "атакували" бєлгородщину
Київ • УНН
У бєлгородській області росії за два дні було скинуто дві бомби: одна бомба ФАБ-250 була знайдена біля села 3 травня, а інша бомба ФАБ-500 випадково впала на місто бєлгород 4 травня, поранивши 7 людей і пошкодивши будівлі.
У рф літаки упустили дві бомби за два дні на бєлгородську область, передає УНН із посиланням на ASTRA.
Деталі
Авіабомбу ФАБ-250, за даними ASTRA, виявили 3 травня у районі села Крутий Лог. Евакуювати жителів не довелося, постраждалих та руйнувань немає. Боєприпас передали військовим для подальшого знищення.
Раніше повідомлялося, що 4 травня в результаті позаштатного сходу ФАБ-500 на бєлгород постраждали 7 людей, у тому числі дитина, пошкоджено 31 будинок та 10 авто. У день вибуху губернатор не назвав його причин. Згодом джерела ASTRA в екстрених службах регіону підтвердили, що на місто впала російська авіабомба.
Раніше ASTRA провела свій підрахунок російських авіабомб, що впали на бєлгородську область та інші регіони. Так, лише у березні-квітні цього року російські ВКС упустили понад 20.