Две бомбы за два дня: российские самолеты дважды "атаковали" Белгородскую область

В рф самолеты уронили две бомбы за два дня на белгородскую область, передает УНН со ссылкой на ASTRA.

Детали

Авиабомбу ФАБ-250, по данным ASTRA, обнаружили 3 мая в районе села Крутой Лог. Эвакуировать жителей не пришлось, пострадавших и разрушений нет. Боеприпас передали военным для дальнейшего уничтожения.

Ранее сообщалось, что 4 мая в результате внештатного схода ФАБ-500 на белгород пострадали 7 человек, в том числе ребенок, поврежден 31 дом и 10 авто. В день взрыва губернатор не назвал его причин. Впоследствии источники ASTRA в экстренных службах региона подтвердили, что на город упала российская авиабомба.

Ранее ASTRA провела свой подсчет российских авиабомб, упавших на белгородскую область и другие регионы. Так, только в марте-апреле этого года российские ВКС уронили более 20.