У бєлгородській області російський дрон упав на територію дитячого садка

Вчора вранці у бєлгородській області російський дрон упав на території державного дитсадка. Силовики евакуювали 47 дітей і 30 співробітників закладу, передає УНН із посиланням на ASTRA.

Вчора вранці на території державного дитсадка №1 у селищі октябрське було виявлено російський безпілотник "Ланцет". Дрон не вибухнув - обійшлося без ушкоджень чи постраждалих. Силовики евакуювали 47 дітей і 30 співробітників дитсадка і вилучили БПЛА, що впав, - йдеться у повідомленні.

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У ASTRA зазначили, що останнім часом російські війська стали частіше використовувати "Ланцети" - так, тільки сьогодні розробник безпілотника повідомив, що за останні три місяці ці дрони проти України запустили понад 500 разів (загалом за два роки війни в Україні "Ланцети" застосували близько 1000 разів).

Довідково

"Ланцет" - це дрон-камікадзе від концерну "калашников", який пропагандисти позиціонують як "кошмар для ЗСУ" та російську відповідь турецьким "Байрактарам". "Ланцети" літають зі швидкістю 80–110 км/год на відстань до 70 км і можуть нести до 3 кг вибухівки.

Нагадаємо

У бєлгородській області росії за два дні було скинуто дві бомби: одна бомба ФАБ-250 була знайдена біля села 3 травня, а інша бомба ФАБ-500 випадково впала на місто бєлгород 4 травня, поранивши 7 людей і пошкодивши будівлі.