У бєлгородській області рф після падіння БпЛА було пошкоджено 3 будівлі та 2 одиниці техніки. Про це повідомляє губернатор бєлгородської області гладков, передає УНН.

Деталі

У російському селищі пролетарське ракитянського району падіння БпЛА на територію сільськогосподарського підприємства призвело до матеріальних збитків: зафіксовано пошкодження у трьох будинках та двох одиницях техніки, проте ніхто з мирних жителів не постраждав.

Наразі на місці події працюють оперативні служби.

Деталі події з'ясовуються.

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