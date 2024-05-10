У бєлгородській області БпЛА атакував селище: є пошкодження
Київ • УНН
Безпілотник в російському селі пролетарське бєлгородської області пошкодив 3 будівлі та 2 одиниці техніки на сільськогосподарському підприємстві, але ніхто з цивільних не постраждав.
У бєлгородській області рф після падіння БпЛА було пошкоджено 3 будівлі та 2 одиниці техніки. Про це повідомляє губернатор бєлгородської області гладков, передає УНН.
Деталі
У російському селищі пролетарське ракитянського району падіння БпЛА на територію сільськогосподарського підприємства призвело до матеріальних збитків: зафіксовано пошкодження у трьох будинках та двох одиницях техніки, проте ніхто з мирних жителів не постраждав.
Наразі на місці події працюють оперативні служби.
Деталі події з'ясовуються.
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