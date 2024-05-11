Атака у бєлгородській області: налічується вісім постраждалих та значні збитки
Київ • УНН
Вісім цивільних осіб отримали поранення, 21 житловий будинок і автомобіль було пошкоджено в результаті повітряної атаки в бєлгородській області рф.
Унаслідок атаки в бєлгородській області 8 мешканців отримали поранення. Крім того, збиття повітряної атаки призвело до значних пошкоджень житлових будинків та автомобілів. Про це повідомляє губернатор бєлгородської області гладков, передає УНН.
Деталі
За інформацією, внаслідок атаки в бєлгородській області вісім мирних мешканців отримали поранення. Серед постраждалих дві жінки та один чоловік з різними осколковими пораненнями терміново госпіталізовані до медичних установ. Також двоє чоловіків із селища дубове доставляються бригадами швидкої міської лікарні №2 міста бєлгорода. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Ще трьом постраждалим медична допомога надана на місці, бо від госпіталізації вони відмовилися.
У зв'язку зі збиттям повітряної атаки у Новосадовому та прилеглих населених пунктах, значні пошкодження зафіксовано у 21 приватному житловому будинку та одній надвірній споруді. Пошкоджені вікна, посічені фасади, покрівлі та паркани.
У селах таврове, дубове, стрілецьке та микільське також зафіксовані збитки: пробиті покрівлі, посічені фасади та вибиті вікна, а також пошкоджено автомобілі.
Наразі всі оперативні та аварійні служби працюють на місцях подій.
У бєлгородській області БпЛА атакував селище: є пошкодження10.05.24, 23:41 • 46652 перегляди