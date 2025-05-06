Атака рф по Украине: за сутки враг почти 500 раз ударил по Запорожской области
Киев • УНН
В течение 5 мая российские войска нанесли 479 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Повреждены дома и инфраструктура, но мирные жители не пострадали.
В течение суток 5 мая российские оккупанты нанесли 479 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.
Детали
Он уточнил, что войска рф осуществили 8 авиационных ударов по Гуляйполю, Орехову, Зализничному, Малой Токмачке, Щербакам, Новодаровке, Степовому и Каменскому. Кроме того:
- 293 БпЛА различной модификации атаковали Малокатериновку, Червоноднепровку, Лобковое, Степовое, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку;
- 8 обстрелов из РСЗО накрыли Лобковое, Гуляйполе, Щербаки, Новодаровку и Новоандреевку;
- 170 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Степового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
"Поступило 16 сообщений о повреждении квартир, частных домов, хозяйственных построек, автомобиля и объекта инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.
Напомним
В ночь на 6 мая российские войска атаковали Харьков беспилотником типа "Шахед", попав в центральный район. В результате удара загорелся частный дом.
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