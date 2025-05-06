Атака рф по Україні: за добу ворог майже 500 разів ударив по Запорізькій області
Київ • УНН
Протягом 5 травня російські війська завдали 479 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Пошкоджено будинки та інфраструктуру, але мирні мешканці не постраждали.
Впродовж доби 5 травня російські окупанти завдали 479 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.
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Він уточнив, що війська рф здійснили 8 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Малій Токмачці, Щербаках, Новодарівці, Степовому та Кам’янському. Крім того:
- 293 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Червонодніпровку, Лобкове, Степове, Приморське, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;
- 8 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новодарівку та Новоандріївку;
- 170 артобстрілів завдано по території Лобкового, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 16 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, господарських будівель, автомобіля та об’єкта інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали", - зазначив Федоров.
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У ніч на 6 травня російські війська атакували Харків безпілотником типу "Шахед", влучивши у центральний район. Внаслідок удару загорівся приватний будинок.
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