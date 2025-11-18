"Укрзалізниця" изменила маршруты поездов на Харьковщине из-за атаки рф 18 ноября

Государственный железнодорожный перевозчик "Укрзалізниця" частично изменил маршруты для поездов на Харьковском направлении после российских ударов 18 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзалізницю".

Детали

В результате ночных обстрелов на Харьковщине, повлекших повреждения железнодорожной инфраструктуры, Укрзалізниця частично изменила маршрут поездам №227 Барвенково - Ивано-Франковск и №102 Херсон - Барвенково - говорится в сообщении.

В то же время утренние поезда днепровского направления следуют по графикам, хотя в Днепре в результате ночной атаки 18 ноября повреждены ряд вагонов и инфраструктура.

Кроме того, маршруты утренних пригородных рейсов в направлении Берестина на Харьковщине частично ограничены до завершения восстановительных работ. Это касается поездов из Харькова, Орелька, Мерефы и Полтавы-Южной.

Напомним

Мэр Днепра Борис Филатов резко и эмоционально отреагировал на российский обстрел города в ночь на 18 ноября. Он заявил, что россияне бомбят гражданские объекты, чтобы лишить людей работы и уничтожить украинскую экономику.

