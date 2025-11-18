"Укрзалізниця" изменила маршруты поездов на Харьковщине из-за атаки рф 18 ноября
Киев • УНН
"Укрзалізниця" изменила маршруты поездов №227 Барвенково - Ивано-Франковск и №102 Херсон - Барвенково из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на Харьковщине 18 ноября. Утренние пригородные рейсы в направлении Берестина также частично ограничены.
Государственный железнодорожный перевозчик "Укрзалізниця" частично изменил маршруты для поездов на Харьковском направлении после российских ударов 18 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзалізницю".
Детали
В результате ночных обстрелов на Харьковщине, повлекших повреждения железнодорожной инфраструктуры, Укрзалізниця частично изменила маршрут поездам №227 Барвенково - Ивано-Франковск и №102 Херсон - Барвенково
В то же время утренние поезда днепровского направления следуют по графикам, хотя в Днепре в результате ночной атаки 18 ноября повреждены ряд вагонов и инфраструктура.
Кроме того, маршруты утренних пригородных рейсов в направлении Берестина на Харьковщине частично ограничены до завершения восстановительных работ. Это касается поездов из Харькова, Орелька, Мерефы и Полтавы-Южной.
Напомним
Мэр Днепра Борис Филатов резко и эмоционально отреагировал на российский обстрел города в ночь на 18 ноября. Он заявил, что россияне бомбят гражданские объекты, чтобы лишить людей работы и уничтожить украинскую экономику.
