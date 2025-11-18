Атака рф на Україну 18 листопада: "Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів на Харківщині

Державний залізничний перевізник "Укрзалізниця" частково змінив маршрути для поїздів на Харківському напрямку після російських ударів 18 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі

У результаті нічних обстрілів на Харківщині, що спричинили пошкодження залізничної інфраструктури, Укрзалізниця частково змінила маршрут поїздам №227 Барвінкове - Івано-Франківськ та №102 Херсон - Барвінкове - йдеться в повідомленні.

Водночас ранкові поїзди дніпровського напрямку слідують за графіками, хоча в Дніпрі внаслідок нічної атаки 18 листопада пошкоджені низка вагонів і інфраструктура.

Крім того, маршрути ранкових приміських рейсів у напрямку Берестина на Харківщині частково обмежені до завершення відновлювальних робіт. Це стосується поїздів з Харкова, Орільки, Мерефи та Полтави-Південної.

Нагадаємо

Міський голова Дніпра Борис Філатов різко і емоційно відреагував на російський обстріл міста у ніч на 18 листопада. Він заявив, що росіяни бомблять цивільні об'єкти, щоб позбавити людей роботи та знищити українську економіку.

