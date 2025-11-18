$42.070.02
Ексклюзив
07:00 • 4722 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
17 листопада, 16:21 • 25607 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 45745 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 39320 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 39379 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 34121 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25067 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 63023 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26932 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 20232 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
Атака рф на Україну 18 листопада: "Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів на Харківщині

Київ • УНН

 • 572 перегляди

"Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів №227 Барвінкове - Івано-Франківськ та №102 Херсон - Барвінкове через пошкодження залізничної інфраструктури на Харківщині 18 листопада. Ранкові приміські рейси в напрямку Берестина також частково обмежені.

Атака рф на Україну 18 листопада: "Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів на Харківщині

Державний залізничний перевізник "Укрзалізниця" частково змінив маршрути для поїздів на Харківському напрямку після російських ударів 18 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".

Деталі

У результаті нічних обстрілів на Харківщині, що спричинили пошкодження залізничної інфраструктури, Укрзалізниця частково змінила маршрут поїздам №227 Барвінкове - Івано-Франківськ та №102 Херсон - Барвінкове

 - йдеться в повідомленні.

рф атакувала ракетами місто Берестин: 9 постраждалих, серед них 16-річний хлопець18.11.25, 00:33 • 2380 переглядiв

Водночас ранкові поїзди дніпровського напрямку слідують за графіками, хоча в Дніпрі внаслідок нічної атаки 18 листопада пошкоджені низка вагонів і інфраструктура.

Крім того, маршрути ранкових приміських рейсів у напрямку Берестина на Харківщині частково обмежені до завершення відновлювальних робіт. Це стосується поїздів з Харкова, Орільки, Мерефи та Полтави-Південної.

Нагадаємо

Міський голова Дніпра Борис Філатов різко і емоційно відреагував на російський обстріл міста у ніч на 18 листопада. Він заявив, що росіяни бомблять цивільні об'єкти, щоб позбавити людей роботи та знищити українську економіку.

рф атакувала залізницю: на Харківщині постраждав залізничник, пошкоджено депо, ремонтний цех і вокзал у Дніпрі 18.11.25, 08:19 • 1628 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Харківська область
Українська залізниця
Дніпро (місто)
Україна
Харків