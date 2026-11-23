Атака рф на центр Киева: трое пострадавших, среди них иностранец
Киев • УНН
В Шевченковском районе Киева обломки вызвали пожары и повредили дом. Троих пострадавших госпитализировали, один из них — иностранец.
В результате атаки рф на центр Киева известно о трех пострадавших, среди раненых — иностранец. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Как сообщил мэр Киева, в Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание двух автомобилей. А также пожар на первом этаже 5-этажного жилого дома. Повреждены также балконы на 2–4 этажах. Из дома спасли двух человек. А также обнаружили одного пострадавшего. Экстренные службы работают на месте.
Позже Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до трех.
Медики госпитализировали трех пострадавших. Среди раненых — иностранный гражданин
В центре Киева вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника: предварительно, есть пострадавшие23.11.26, 15:52 • 2170 просмотров