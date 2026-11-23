Фото: Шевченковская РГА

В результате атаки рф на центр Киева известно о трех пострадавших, среди раненых — иностранец. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Как сообщил мэр Киева, в Шевченковском районе в результате падения обломков произошло возгорание двух автомобилей. А также пожар на первом этаже 5-этажного жилого дома. Повреждены также балконы на 2–4 этажах. Из дома спасли двух человек. А также обнаружили одного пострадавшего. Экстренные службы работают на месте.

Позже Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до трех.

Медики госпитализировали трех пострадавших. Среди раненых — иностранный гражданин — резюмировал Кличко.

В центре Киева вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника: предварительно, есть пострадавшие