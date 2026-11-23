На столичном Крещатике вспыхнул пожар после падения обломков вражеского беспилотника, предварительно — есть пострадавшие, передаёт УНН.

В Шевченковском районе, в центре города, в результате падения обломков горит автомобиль. Экстренные службы направляются на место — сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

В местных телеграм-каналах распространяется видео пожара в центре столицы.

Предварительно, по словам городского головы, в Шевченковском районе есть пострадавшие.

Медики направляются по вызову.

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Кроме того, в Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей на территории объекта критической инфраструктуры.

Экстренные службы направляются на место, добавил Кличко.