В центре Киева вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника: предварительно, есть пострадавшие
Киев • УНН
На Крещатике после падения обломков загорелся автомобиль, предварительно, есть пострадавшие. В Голосеевском районе загорелись автомобили на объекте инфраструктуры.
На столичном Крещатике вспыхнул пожар после падения обломков вражеского беспилотника, предварительно — есть пострадавшие, передаёт УНН.
В Шевченковском районе, в центре города, в результате падения обломков горит автомобиль. Экстренные службы направляются на место
В местных телеграм-каналах распространяется видео пожара в центре столицы.
Предварительно, по словам городского головы, в Шевченковском районе есть пострадавшие.
Медики направляются по вызову.
Добавим
Кроме того, в Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание автомобилей на территории объекта критической инфраструктуры.
Экстренные службы направляются на место, добавил Кличко.