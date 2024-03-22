Атака рф на Хмельнитчину: известно о 2 погибших и по меньшей мере 8 раненых - МВД

Сегодня ночью армия рф атаковала 9 областей Украины. В Хмельницкой области в результате масштабной атаки рф два человека погибли, еще по меньшей мере восемь получили ранения. Об этом сообщил глава ВМС Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

По его словам, под вражеским ударом были Запорожье, Хмельницкая, Одесская, Днепропетровская, Полтавская, Николаевская, Винницкая, Львовская и Ивано-Франковская области.

По состоянию на сейчас известно о 2 погибших людях и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком. На видео - момент спасения 21-летней девушки из-под завалов частного дома - написал Клименко в соцсетях.

Также, по данным МВД, в результате атаки в Запорожье 6 травмированных, три человека там считаются без вести пропавшими на местах ударов.

По его словам, сейчас все службы МВД привлечены к ликвидации последствий атаки. Правоохранители используют роботизированную технику на опасных участках, чтобы минимизировать травмирование спасателей.

Каждый гражданин при необходимости может обратиться за помощью в подразделения ГСЧС и Нацполиции.

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