В небе над Украиной Силы обороны уничтожили 55 вражеских "шахедов" и 37 ракет - командующий Воздушных Сил

Силы противовоздушной обороны в ночь на 22 марта уничтожили 92 воздушные цели, которые запустила армия рф по Украине - 55 вражеских "шахедов" и 37 ракет. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук, передает УНН.

Как сообщается, в ночь на 22 марта противник нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Всего враг применил 151 средство воздушного нападения:

- 63 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск - рф.);

- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область - рф., ВОТ Крым);

- 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (с тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС - акватория Каспийского моря);

- 5 крылатых ракет Х-22 (с пяти бомбардировщиков Ту-22М3 - Ростовская обл;)

- 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (с десяти МиГ-31К- Тамбовская область -РФ.);

- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34) - ТОТ Запорожской области);

- 22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская обл. - рф.).

К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.