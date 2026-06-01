Дроновая атака рф на Харьков и пригород оставила уже 4 пострадавших

Харьков и пригороды подверглись атаке рф дронами, количество пострадавших возросло до 4, сообщили в ГСЧС, прокуратуре и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, пишет УНН.

Детали

"российские БпЛА атаковали областной центр и пригород - пострадали 4 женщины", - сообщили в ГСЧС.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в Основянском районе Харькова 1 июня около 00:25 зафиксировано попадание БпЛА в гаражи вблизи многоквартирного дома. Два гаража полностью разрушены. Также повреждены жилые дома и автомобили. Две женщины в возрасте 49 и 34 лет получили ранения, у 65-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс.

Как указали в ГСЧС, в результате одного из попаданий в жилом квартале Основянского района Харькова в разрушенных гаражах возник пожар. Спасатели ликвидировали очаги возгорания.

В Холодногорском районе города, по данным прокуратуры, ориентировочно в 02:35 БпЛА (предварительно "Молния") попал в дерево вблизи жилой застройки. В трех частных домах выбиты окна. В Слободском районе зафиксировано попадание в землю недалеко от остановки общественного транспорта. Повреждены окна в квартирах жилого дома.

В Богодухове 31 мая около 22:40 в результате атаки беспилотника произошел пожар в частном доме. Пострадала 39-летняя женщина, у нее диагностирована острая реакция на стресс.

Для указанных ударов российская армия, по предварительным данным, применила БпЛА типа "Герань-2", сообщили в прокуратуре.

Кроме того, 1 июня около 01:10, предварительно, БпЛА "Молния" попал в квартиру на пятом этаже многоквартирного дома в Богодухове. Повреждены еще несколько квартир. Информация о пострадавших не поступала.

В течение суток, по данным главы ОВА Синегубова, в результате вражеских обстрелов пострадали 9 человек. В Харькове, по его словам, пострадали женщины 34, 58, 65, 76 лет.

228 из 265 дронов обезвредили во время атаки рф