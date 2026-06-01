228 из 265 дронов обезвредили во время атаки рф
Киев • УНН
россия атаковала Украину 265 дронами разных типов, из которых ПВО обезвредила 228 единиц. Зафиксировано 27 попаданий на 18 локациях, вражеская атака продолжается.
россия ночью выпустила по Украине 265 дронов, сбито или подавлено 228 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 1 июня (с 18:00 31 мая) противник атаковал 265 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 228 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 27 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падения сбитых (обломки) на 12 локациях
Как указано, атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.
Удар по Харькову: двое раненых, повреждены дома, гаражи полностью разрушены01.06.26, 03:17 • 10953 просмотра