Атака на Киев: 11 пострадавших, повреждены дома, ТЦ, авто - начато расследование
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев повреждены дома, торговый центр и автомобили. 11 человек получили ранения, среди них двое подростков. Прокуратура начала расследование военного преступления.
Продолжается ликвидация последствий атаки российских захватчиков по территории столицы Украины. Киевская городская прокуратура начала расследование по фактам последствий - речь идет об 11 пострадавших, среди которых двое подростков и многочисленные во дворах многоэтажек и возле торгового центра в месте инцидента.
Передает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Ночью с субботы на воскресенье, около часа ночи, вооруженные силы рф атаковали столицу БпЛА. По данным, по состоянию на утро 4 мая, известно об 11 пострадавших, среди которых двое подростков.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч.1 ст. 438 УК Украины)
Детали
Зафиксированы последствия в двух районах Киева.
В Святошинском районе столицы, в результате атаки рф повреждения получил частный дом.
Взрывной волной выбиты окна в квартирах многоэтажки, повреждены автомобили.
В Оболонском районе поврежден торговый центр, два детских сада, а также соседние многоэтажные дома.
Уничтожены автомобили во дворах многоэтажек и возле торгового центра.
Продолжается ликвидация последствий атаки на столицу. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление рф.
Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области.
Напомним
В Киеве увеличилось количество пострадавших из-за российской дроновой атаки этой ночью. Уже известно об 11 людях в возрасте от 14 до 70 лет.
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