Атака на Киев: 11 пострадавших, повреждены дома, ТЦ, авто - начато расследование

Продолжается ликвидация последствий атаки российских захватчиков по территории столицы Украины. Киевская городская прокуратура начала расследование по фактам последствий - речь идет об 11 пострадавших, среди которых двое подростков и многочисленные во дворах многоэтажек и возле торгового центра в месте инцидента.

Передает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Ночью с субботы на воскресенье, около часа ночи, вооруженные силы рф атаковали столицу БпЛА. По данным, по состоянию на утро 4 мая, известно об 11 пострадавших, среди которых двое подростков.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч.1 ст. 438 УК Украины)

Детали

Зафиксированы последствия в двух районах Киева.



В Святошинском районе столицы, в результате атаки рф повреждения получил частный дом.



Взрывной волной выбиты окна в квартирах многоэтажки, повреждены автомобили. - говорится в отчете ведомства.



В Оболонском районе поврежден торговый центр, два детских сада, а также соседние многоэтажные дома.



Уничтожены автомобили во дворах многоэтажек и возле торгового центра. - информирует прокуратура.



Продолжается ликвидация последствий атаки на столицу. Правоохранители фиксируют очередное военное преступление рф.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в городе Киеве и Киевской области.

Напомним

В Киеве увеличилось количество пострадавших из-за российской дроновой атаки этой ночью. Уже известно об 11 людях в возрасте от 14 до 70 лет.

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