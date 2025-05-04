Атака на Київ: 11 постраждалих, пошкоджені будинки, ТЦ, авто - розпочато розслідування
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено будинки, торговий центр та автомобілі. 11 людей отримали поранення, серед них двоє підлітків. Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину.
Триває ліквідація наслідків атаки російських загарбників по території столиці України. Київська міська прокуратура розпочала розслідування за фактами наслідків - ідеться про 11 постраждалих, серед яких двоє підлітків та численні у дворах багатоповерхівок та біля торгівельного центру у місці інциденту.
Передає УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.
Вночі з суботи на неділю, близько першої години ночі, збройні сили рф атакували столицю БпЛА. За даними, станом на ранок 4 травня, відомо про 11 постраждалих, серед яких двоє підлітків.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч.1 ст. 438 КК України)
Деталі
Зафіксовано наслідки у двох районах Києва.
У Святошинському районі столиці, внаслідок атаки рф пошкоджень зазнав приватний будинок.
Вибуховою хвилею вибито вікна в квартирах багатоповерхівки, пошкоджено автомобілі.
У Оболонському районі пошкоджено торгівельний центр, два дитячі садки, а також сусідні багатоповерхові будинки.
Знищено автомобілі у дворах багатоповерхівок та біля торгівельного центру.
Триває ліквідація наслідків атаки на столицю. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин рф.
Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.
Нагадаємо
У Києві збільшилася кількість поcтраждалих через російську дронову атаку цієї ночі. Вже відомо про 11 людей віком від 14 до 70 років.
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