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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
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Атака на Київ: 11 постраждалих, пошкоджені будинки, ТЦ, авто - розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 3072 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено будинки, торговий центр та автомобілі. 11 людей отримали поранення, серед них двоє підлітків. Прокуратура розпочала розслідування воєнного злочину.

Атака на Київ: 11 постраждалих, пошкоджені будинки, ТЦ, авто - розпочато розслідування

Триває ліквідація наслідків атаки російських загарбників по території столиці України. Київська міська прокуратура розпочала розслідування за фактами наслідків - ідеться про 11 постраждалих, серед яких двоє підлітків та численні у дворах багатоповерхівок та біля торгівельного центру у місці інциденту.

Передає УНН із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Вночі з суботи на неділю, близько першої години ночі, збройні сили рф атакували столицю БпЛА. За даними, станом на ранок 4 травня, відомо про 11 постраждалих, серед яких двоє підлітків.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч.1 ст. 438 КК України)

Деталі

Зафіксовано наслідки у двох районах Києва.

У Святошинському районі столиці, внаслідок атаки рф пошкоджень зазнав приватний будинок.

Вибуховою хвилею вибито вікна в квартирах багатоповерхівки, пошкоджено автомобілі.

- ідеться у звіті відомства.

У Оболонському районі пошкоджено торгівельний центр, два дитячі садки, а також сусідні багатоповерхові будинки.

Знищено автомобілі у дворах багатоповерхівок та біля торгівельного центру.

- інформує прокуратура.

Триває ліквідація наслідків атаки на столицю. Правоохоронці фіксують черговий воєнний злочин рф.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

Нагадаємо

У Києві збільшилася кількість поcтраждалих через російську дронову атаку цієї ночі. Вже відомо про 11 людей віком від 14 до 70 років.

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