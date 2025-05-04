Атака на Київ: є постраждалі, серед них діти
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки дронами у Києві, четверо людей звернулися до медиків у Святошинському та Оболонському районах. Серед постраждалих є діти 14 та 17 років.
У Києві внаслідок ворожої дронової атаки до медиків звернулися четверо людей: троє - у Святошинському районі, ще одна - в Оболонському. Серед постраждалих також є діти. Про це інформує у Telegram міський голова Віталій Кличко, керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, передає УНН.
Наразі четверо мешканців столиці звернулися до медиків. Троє - в Святошинському районі. Одна людина - в Оболонському. Всім допомогу надали на місці
За словами керівника КМВА, в Оболонському районі внаслідок атаки постраждало двоє дітей 14 та 17 років.
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