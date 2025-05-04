Атака на Киев: есть пострадавшие, среди них дети

$41.590.00
47.080.00
ukenru
Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
3 мая, 09:33 • 21742 просмотра

Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский

Эксклюзив
3 мая, 06:30 • 55178 просмотра

Инсульт у детей: врач объяснил, как часто возникает и можно ли полностью восстановиться после него

3 мая, 06:01 • 56457 просмотра

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

2 мая, 18:22 • 47329 просмотра

Зеленский приказал ускорить создание украинской баллистики

2 мая, 18:05 • 65144 просмотра

Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, необходимый для реализации минерального соглашения с США: что он предусматривает

2 мая, 17:00 • 64415 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

Эксклюзив
2 мая, 11:48 • 56644 просмотра

Компенсация за разрушенное или поврежденное жилье: кто имеет право, какие документы нужны и как получить выплату

Эксклюзив
2 мая, 10:55 • 72561 просмотра

Контрабанда на рынке электроники: эксперт объяснил, почему ключевая проблема - в логистике

Эксклюзив
2 мая, 10:48 • 98544 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов

2 мая, 08:28 • 46688 просмотра

В ВР назвали дату ратификации соглашения Украины и США об ископаемых

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2.2м/с
70%
743 мм
Популярные новости

В кремле выразили возмущение из-за приглашения ВСУ на парад в Великобританию

3 мая, 14:40 • 19227 просмотра

Армия рф атаковала центр Херсона: один человек погиб, двое ранены

3 мая, 16:35 • 4642 просмотра

В Швеции будут платить мигрантам по 32 тысячи евро за возвращение домой

3 мая, 17:42 • 5352 просмотра

Спасатели показали последствия вражеского обстрела Херсона

18:41 • 3718 просмотра

В Закарпатье мужчина 10 дней держал жену на цепи

19:25 • 8424 просмотра
публикации

Международный день беспилотника: как Украина дронами меняет ход войны

3 мая, 06:01 • 56444 просмотра

3 мая - Международный день кондитера: самые вкусные рекорды Украины и мира

3 мая, 04:30 • 35057 просмотра

Заявления есть, а доверия нет. Почему бизнес не идет на конкурсы АРМА, несмотря на меморандумы Думы

2 мая, 14:35 • 67558 просмотра

Сорта растений от украинских ученых получают признание в ЕС: новые возможности для аграрного экспорта

2 мая, 14:18 • 76129 просмотра

Когда земля больше не кормит: что ждет государственные агропредприятия после отчуждения ресурсов
Эксклюзив

2 мая, 10:48 • 98539 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Иван Федоров

Джо Байден

Джей Ди Вэнс

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Запорожье

Крым

Китай

Реклама
УНН Lite

Эволюция стиля Дженнифер Лопес на Met Gala: от дебюта до потрясающих образов

2 мая, 18:47 • 29696 просмотра

Пять мини-сериалов, от которых невозможно оторваться: что посмотреть на выходных

2 мая, 17:00 • 64407 просмотра

Кенсингтонский дворец поделился новым портретом принцессы Шарлотты к ее 10-летию

2 мая, 14:45 • 29901 просмотра

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

2 мая, 13:46 • 33138 просмотра

Джереми Реннер рассказал, что ему предложили половину зарплаты за второй сезон "Соколиного Глаза"

2 мая, 12:04 • 31905 просмотра
Актуальное

Шахед-136

FAB-250

Фокс Ньюс

Хранитель

Truth Social

Атака на Киев: есть пострадавшие, среди них дети

Киев • УНН

 • 1846 просмотра

В результате вражеской атаки дронами в Киеве, четыре человека обратились к медикам в Святошинском и Оболонском районах. Среди пострадавших есть дети 14 и 17 лет.

Атака на Киев: есть пострадавшие, среди них дети

В Киеве в результате вражеской дроновой атаки к медикам обратились четыре человека: трое - в Святошинском районе, еще одна - в Оболонском. Среди пострадавших также есть дети. Об этом информирует в Telegram городской голова Виталий Кличко, руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

Сейчас четверо жителей столицы обратились к медикам. Трое - в Святошинском районе. Один человек - в Оболонском. Всем помощь оказали на месте

- написал Виталий Кличко.

По словам руководителя КГВА, в Оболонском районе в результате атаки пострадали двое детей 14 и 17 лет.

Напомним

В ночь на 04 мая россия атаковала Киев ударными беспилотниками. Зафиксировано падение обломков сбитых целей в нескольких районах столицы. Городские власти сообщили о многочисленных пожарах в жилом доме и частных домах.

В Черкассах из-за удара дронов повреждено общежитие, произошли пожары04.05.25, 00:40 • 608 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Киев
Brent
$61.56
Bitcoin
$96,175.40
S&P 500
$5,687.46
Tesla
$290.87
Газ TTF
$33.08
Золото
$3,241.25
Ethereum
$1,842.72