Атака на Киев: есть пострадавшие, среди них дети

В Киеве в результате вражеской дроновой атаки к медикам обратились четыре человека: трое - в Святошинском районе, еще одна - в Оболонском. Среди пострадавших также есть дети. Об этом информирует в Telegram городской голова Виталий Кличко, руководитель Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, передает УНН.

Сейчас четверо жителей столицы обратились к медикам. Трое - в Святошинском районе. Один человек - в Оболонском. Всем помощь оказали на месте - написал Виталий Кличко.

По словам руководителя КГВА, в Оболонском районе в результате атаки пострадали двое детей 14 и 17 лет.

Напомним

В ночь на 04 мая россия атаковала Киев ударными беспилотниками. Зафиксировано падение обломков сбитых целей в нескольких районах столицы. Городские власти сообщили о многочисленных пожарах в жилом доме и частных домах.

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