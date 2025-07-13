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Атака FPV-дроном на Харьковскую область: ранены четверо полицейских

Киев • УНН

 • 934 просмотра

В Харьковской области четверо полицейских получили ранения в результате атаки FPV-дроном 13 июля. Вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль полиции в Купянской общине.

Атака FPV-дроном на Харьковскую область: ранены четверо полицейских

В Харьковской области четверо полицейских пострадали в результате вражеской атаки FPV-дроном. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Детали

Отмечается, что правоохранители получили ранения вечером 13 июля на территории Купянской городской территориальной общины во время выполнения служебных обязанностей.

Вражеский беспилотник попал в служебный автомобиль полиции в районе одной из переправ. В результате взрыва ранения получили участковый офицер полиции, полицейский отдела реагирования патрульной полиции Купянского РВП и двое полицейских полка полиции особого назначения

- говорится в сообщении.

Указывается, что пострадавших полицейских госпитализировали. По факту военного преступления открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

3 июля утром Полтавская община подверглась массированной атаке российских дронов. Было ранено 47 человек, включая двух полицейских.

Число пострадавших из-за атаки рф в Харькове возросло до 911.07.25, 08:34 • 3436 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Купянск
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