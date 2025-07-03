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Кількість поранених унаслідок атаки рф на Полтаву зросла до 47, серед них двоє поліцейських

Київ • УНН

 • 5197 перегляди

Внаслідок обстрілу Полтави ворогом кількість поранених зросла до 47 осіб, включаючи двох поліцейських. Атака російських дронів 3 липня близько 9:00 спричинила пожежі в будівлі Полтавського міського ТЦК та приватному житловому будинку, загинуло двоє людей.

Кількість поранених унаслідок атаки рф на Полтаву зросла до 47, серед них двоє поліцейських

Унаслідок обстрілу ворогом Полтави кількість поранених зросла до 47 людей, передає УНН із посиланням на поліцію Полтавської області.

... станом на 14:30 кількість поранених зросла до 47 людей. Серед поранених - двоє поліцейських. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу 

- повідомив начальник ГУНП Полтавщини Євген Рогачов.

Нагадаємо

Сьогодні, 3 липня, вранці Полтавська громада зазнала масованої атаки російських дронів.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві, спричинивши пожежі в будівлі Полтавського міського ТЦК та на території приватного житлового будинку поблизу обласного ТЦК. 

Відомо, що у результаті ворожої атакии 2 людей загинули, кількість поранених продовжує зростати.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Полтава
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