Число раненых в результате атаки рф на Полтаву возросло до 47, среди них двое полицейских
Киев • УНН
В результате обстрела Полтавы врагом число раненых возросло до 47 человек, включая двух полицейских. Атака российских дронов 3 июля около 9:00 вызвала пожары в здании Полтавского городского ТЦК и частном жилом доме, погибли два человека.
В результате обстрела врагом Полтавы количество раненых возросло до 47 человек, передает УНН со ссылкой на полицию Полтавской области.
... по состоянию на 14:30 количество раненых возросло до 47 человек. Среди раненых - двое полицейских. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь
Напомним
Сегодня, 3 июля, утром Полтавская громада подверглась массированной атаке российских дронов.
В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что 3 июля около 9:00 враг нанес удар по Полтаве, вызвав пожары в здании Полтавского городского ТЦК и на территории частного жилого дома вблизи областного ТЦК.
Известно, что в результате вражеской атаки 2 человека погибли, количество раненых продолжает расти.