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Число раненых в результате атаки рф на Полтаву возросло до 47, среди них двое полицейских

Киев • УНН

 • 2157 просмотра

В результате обстрела Полтавы врагом число раненых возросло до 47 человек, включая двух полицейских. Атака российских дронов 3 июля около 9:00 вызвала пожары в здании Полтавского городского ТЦК и частном жилом доме, погибли два человека.

Число раненых в результате атаки рф на Полтаву возросло до 47, среди них двое полицейских

В результате обстрела врагом Полтавы количество раненых возросло до 47 человек, передает УНН со ссылкой на полицию Полтавской области.

... по состоянию на 14:30 количество раненых возросло до 47 человек. Среди раненых - двое полицейских. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь

- сообщил начальник ГУНП Полтавщины Евгений Рогачев.

Напомним

Сегодня, 3 июля, утром Полтавская громада подверглась массированной атаке российских дронов.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что 3 июля около 9:00 враг нанес удар по Полтаве, вызвав пожары в здании Полтавского городского ТЦК и на территории частного жилого дома вблизи областного ТЦК.

Известно, что в результате вражеской атаки 2 человека погибли, количество раненых продолжает расти.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Полтава
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