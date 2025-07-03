Число раненых в результате атаки рф на Полтаву возросло до 47, среди них двое полицейских

В результате обстрела врагом Полтавы количество раненых возросло до 47 человек, передает УНН со ссылкой на полицию Полтавской области.

... по состоянию на 14:30 количество раненых возросло до 47 человек. Среди раненых - двое полицейских. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь - сообщил начальник ГУНП Полтавщины Евгений Рогачев.

Напомним

Сегодня, 3 июля, утром Полтавская громада подверглась массированной атаке российских дронов.

В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что 3 июля около 9:00 враг нанес удар по Полтаве, вызвав пожары в здании Полтавского городского ТЦК и на территории частного жилого дома вблизи областного ТЦК.

Известно, что в результате вражеской атаки 2 человека погибли, количество раненых продолжает расти.