Атака рф на Полтаву: відомо про двох загиблих, 11 поранених
Київ • УНН
3 липня ворог атакував Полтавську громаду, спричинивши пожежу та пошкодження цивільної інфраструктури. Внаслідок удару загинуло двоє людей, ще 11 отримали поранення.
Двоє людей загинули, 11 поранено внаслідок атаки російських військ на Полтавську громаду, пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомив у четвер т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.
3 липня ворог завдав удару по Полтавській громаді. Внаслідок виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 - поранено
З його слів, на місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби.
Нагадаємо
Сьогодні, 3 липня, вранці Полтавська громада зазнала масованої атаки російських дронів.
У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві, спричинивши пожежі в будівлі Полтавського міського ТЦК та на території приватного житлового будинку поблизу обласного ТЦК.