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Атака рф на Полтаву: відомо про двох загиблих, 11 поранених

Київ • УНН

 • 425 перегляди

3 липня ворог атакував Полтавську громаду, спричинивши пожежу та пошкодження цивільної інфраструктури. Внаслідок удару загинуло двоє людей, ще 11 отримали поранення.

Атака рф на Полтаву: відомо про двох загиблих, 11 поранених

Двоє людей загинули, 11 поранено внаслідок атаки російських військ на Полтавську громаду, пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомив у четвер т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram, пише УНН.

3 липня ворог завдав удару по Полтавській громаді. Внаслідок виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 - поранено

- написав Когут.

З його слів, на місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби.

Нагадаємо

Сьогодні, 3 липня, вранці Полтавська громада зазнала масованої атаки російських дронів.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві, спричинивши пожежі в будівлі Полтавського міського ТЦК та на території приватного житлового будинку поблизу обласного ТЦК. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Полтава
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