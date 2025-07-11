Число пострадавших из-за атаки РФ в Харькове возросло до 9 11 июля 2025
Киев • УНН
В результате утренней атаки дронов на Харьков пострадали 9 человек, среди них 2 мужчины и 7 женщин. Повреждены здания, в частности стоматполиклиника и жилые дома.
9 человек пострадали в результате утренней атаки РФ дронами на Харьков, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
До 9 возросло количество пострадавших в результате атаки на Салтовский район Харькова
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Среди пострадавших - 2 мужчин и 7 женщин. Один человек получил ранение стеклом, остальные имеют острую реакцию на стресс. Все находятся в легком состоянии, сообщил глава ОВА.
Медики оказывают необходимую помощь.
Атака на Харьков «шахедами»: есть попадания в жилую застройку и медучреждение11.07.25, 06:12 • 13762 просмотра
По данным ГСЧС, в результате вражеских ударов по Салтовскому району города произошли разрушения и пожары в четырехэтажном недействующем здании, стоматполиклинике, а также на крыше жилого дома.
Повреждены жилые дома, роддом, магазины, гараж и авто.