Число пострадавших из-за атаки РФ в Харькове возросло до 9 11 июля 2025

9 человек пострадали в результате утренней атаки РФ дронами на Харьков, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

До 9 возросло количество пострадавших в результате атаки на Салтовский район Харькова - написал Синегубов.

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Среди пострадавших - 2 мужчин и 7 женщин. Один человек получил ранение стеклом, остальные имеют острую реакцию на стресс. Все находятся в легком состоянии, сообщил глава ОВА.

Медики оказывают необходимую помощь.

Атака на Харьков «шахедами»: есть попадания в жилую застройку и медучреждение

По данным ГСЧС, в результате вражеских ударов по Салтовскому району города произошли разрушения и пожары в четырехэтажном недействующем здании, стоматполиклинике, а также на крыше жилого дома.

Повреждены жилые дома, роддом, магазины, гараж и авто.