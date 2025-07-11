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Кількість постраждалих через атаку рф у Харкові зросла до 9 11 липня 2025

Київ • УНН

 • 1392 перегляди

Внаслідок ранкової атаки дронів на Харків постраждало 9 осіб, серед них 2 чоловіки та 7 жінок. Пошкоджено будівлі, зокрема стоматполіклініку та житлові будинки.

Кількість постраждалих через атаку рф у Харкові зросла до 9

9 людей постраждали внаслідок ранкової атаки рф дронами на Харків, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

До 9 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки на Салтівський район Харкова

- написав Синєгубов.

Деталі

Серед постраждалих - 2 чоловіків і 7 жінок. Одна людина зазнала поранення склом, решта мають гостру реакцію на стрес. Усі перебувають у легкому стані, повідомив голова ОВА.

Медики надають необхідну допомогу.

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За даними ДСНС, внаслідок ворожих ударів по Салтівському району міста сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку.

Пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Харків
Tesla
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