Кількість постраждалих через атаку рф у Харкові зросла до 9 11 липня 2025

9 людей постраждали внаслідок ранкової атаки рф дронами на Харків, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

До 9 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки на Салтівський район Харкова - написав Синєгубов.

Деталі

Серед постраждалих - 2 чоловіків і 7 жінок. Одна людина зазнала поранення склом, решта мають гостру реакцію на стрес. Усі перебувають у легкому стані, повідомив голова ОВА.

Медики надають необхідну допомогу.

Атака на Харків "шахедами": є влучання в житлову забудову та медзаклад

За даними ДСНС, внаслідок ворожих ударів по Салтівському району міста сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку.

Пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто.