Кількість постраждалих через атаку рф у Харкові зросла до 9 11 липня 2025
Київ • УНН
Внаслідок ранкової атаки дронів на Харків постраждало 9 осіб, серед них 2 чоловіки та 7 жінок. Пошкоджено будівлі, зокрема стоматполіклініку та житлові будинки.
9 людей постраждали внаслідок ранкової атаки рф дронами на Харків, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
До 9 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки на Салтівський район Харкова
Деталі
Серед постраждалих - 2 чоловіків і 7 жінок. Одна людина зазнала поранення склом, решта мають гостру реакцію на стрес. Усі перебувають у легкому стані, повідомив голова ОВА.
Медики надають необхідну допомогу.
Атака на Харків "шахедами": є влучання в житлову забудову та медзаклад11.07.25, 06:12 • 15479 переглядiв
За даними ДСНС, внаслідок ворожих ударів по Салтівському району міста сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку.
Пошкоджені житлові будинки, пологовий, крамниці, гараж та авто.