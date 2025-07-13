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США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
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Атака FPV-дроном на Харківщину: поранено чотирьох поліцейських

Київ • УНН

 • 1378 перегляди

На Харківщині четверо поліцейських отримали поранення внаслідок атаки FPV-дроном 13 липня. Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль поліції в Куп'янській громаді.

Атака FPV-дроном на Харківщину: поранено чотирьох поліцейських

На Харківщині четверо поліцейських постраждали внаслідок ворожої атаки FPV-дроном. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Нацполіції.

Деталі

Зазначається, що правоохоронці дістали поранень ввечері 13 липня на території Куп’янської міської територіальної громади під час виконання службових обов’язків.

Ворожий безпілотник влучив у службовий автомобіль поліції в районі однієї з переправ. Внаслідок вибуху поранення отримали дільничний офіцер поліції, поліцейський відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП та двоє поліцейських полку поліції особливого призначення

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що постраждалих поліцейських госпіталізували. За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

3 липня вранці Полтавська громада зазнала масованої атаки російських дронів. Було поранено 47 осіб, включаючи двох поліцейських.

Кількість постраждалих через атаку рф у Харкові зросла до 911.07.25, 08:34 • 3436 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаКримінал та НП
Національна поліція України
Куп'янськ
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