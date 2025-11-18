Атака дронами рф на Черниговщину 18 ноября: погибли две женщины, повреждены и разрушены жилые дома

$42.070.02
48.790.20
ukenru
08:43 • 7710 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
07:59 • 13993 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
07:00 • 13942 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 51695 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 44527 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 42281 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 35816 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 25705 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 68733 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 27330 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
83%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной18 ноября, 01:39 • 29052 просмотра
Европейские привычки для здоровья, которые стоит перенять18 ноября, 01:59 • 21485 просмотра
Трамп согласился на санкционный закон против РФ, но есть условие18 ноября, 02:25 • 14785 просмотра
Человеческое сознание можно будет загрузить в роботов Optimus - Маск18 ноября, 03:19 • 14429 просмотра
ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб05:44 • 16033 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 68730 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 99985 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 91887 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 149172 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 126099 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Ираклий Кобахидзе
Михеил Саакашвили
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепр
Испания
Реклама
УНН Lite
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ10:16 • 484 просмотра
Королевский монетный двор Британии выпустил монету в память о Фредди МеркьюриVideo10:02 • 1170 просмотра
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 27823 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 36789 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 36869 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Золото
Financial Times

Атака дронами рф на Черниговщину 18 ноября: погибли две женщины, повреждены и разрушены жилые дома

Киев • УНН

 • 2068 просмотра

В результате атаки беспилотниками по городу Городня на Черниговщине погибли две женщины - 75-летняя больная и ее 72-летняя сиделка. Повреждены около десяти жилых домов и гражданская инфраструктура.

Атака дронами рф на Черниговщину 18 ноября: погибли две женщины, повреждены и разрушены жилые дома

В ночь на 18 ноября российские оккупанты нанесли ряд ударов беспилотниками по городу Городня Черниговского района Черниговской области. Погибли две женщины, есть разрушения и повреждения зданий, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины и начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Детали

В результате атаки погибли две местные жительницы, 75-летняя больная женщина и ее 72-летняя сиделка. Также в результате ударов БПЛА была повреждена гражданская инфраструктура, около десяти жилых домов.

Абсолютно подлый удар. россияне атаковали город ударными дронами в полночь, когда люди уже спали. Повреждены дома. Также прилет пришелся по зданию неработающего предприятия. На местах попаданий возникли пожары. Возгорания ликвидировали пожарные

- отметил Чаус.

Он добавил, что всего за минувшие сутки было 11 обстрелов и 23 взрыва.

Напомним

Мэр Днепра Борис Филатов резко и эмоционально отреагировал на российский обстрел города в ночь на 18 ноября. Он заявил, что россияне бомбят гражданские объекты с целью лишить людей работы и уничтожить украинскую экономику.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Национальная полиция Украины
Днепр
Черниговская область