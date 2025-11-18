Атака дронами рф на Черниговщину 18 ноября: погибли две женщины, повреждены и разрушены жилые дома
Киев • УНН
В результате атаки беспилотниками по городу Городня на Черниговщине погибли две женщины - 75-летняя больная и ее 72-летняя сиделка. Повреждены около десяти жилых домов и гражданская инфраструктура.
В ночь на 18 ноября российские оккупанты нанесли ряд ударов беспилотниками по городу Городня Черниговского района Черниговской области. Погибли две женщины, есть разрушения и повреждения зданий, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины и начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
Детали
В результате атаки погибли две местные жительницы, 75-летняя больная женщина и ее 72-летняя сиделка. Также в результате ударов БПЛА была повреждена гражданская инфраструктура, около десяти жилых домов.
Абсолютно подлый удар. россияне атаковали город ударными дронами в полночь, когда люди уже спали. Повреждены дома. Также прилет пришелся по зданию неработающего предприятия. На местах попаданий возникли пожары. Возгорания ликвидировали пожарные
Он добавил, что всего за минувшие сутки было 11 обстрелов и 23 взрыва.
Напомним
Мэр Днепра Борис Филатов резко и эмоционально отреагировал на российский обстрел города в ночь на 18 ноября. Он заявил, что россияне бомбят гражданские объекты с целью лишить людей работы и уничтожить украинскую экономику.