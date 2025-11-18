Атака дронами рф на Черниговщину 18 ноября: погибли две женщины, повреждены и разрушены жилые дома

В ночь на 18 ноября российские оккупанты нанесли ряд ударов беспилотниками по городу Городня Черниговского района Черниговской области. Погибли две женщины, есть разрушения и повреждения зданий, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины и начальника Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Детали

В результате атаки погибли две местные жительницы, 75-летняя больная женщина и ее 72-летняя сиделка. Также в результате ударов БПЛА была повреждена гражданская инфраструктура, около десяти жилых домов.

Абсолютно подлый удар. россияне атаковали город ударными дронами в полночь, когда люди уже спали. Повреждены дома. Также прилет пришелся по зданию неработающего предприятия. На местах попаданий возникли пожары. Возгорания ликвидировали пожарные - отметил Чаус.

Он добавил, что всего за минувшие сутки было 11 обстрелов и 23 взрыва.

Напомним

Мэр Днепра Борис Филатов резко и эмоционально отреагировал на российский обстрел города в ночь на 18 ноября. Он заявил, что россияне бомбят гражданские объекты с целью лишить людей работы и уничтожить украинскую экономику.