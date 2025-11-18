Атака дронами рф на Чернігівщину 18 листопада: загинули дві жінки, пошкоджені і зруйновані житлові будинки

$42.070.02
48.790.20
ukenru
08:43 • 5690 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
07:59 • 11797 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
07:00 • 12696 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 50547 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 43556 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 41785 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 35501 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25626 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 67684 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 27246 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
83%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною18 листопада, 01:39 • 28036 перегляди
Європейські звички для здоров'я, які варто перейняти18 листопада, 01:59 • 20300 перегляди
Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова18 листопада, 02:25 • 13756 перегляди
Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск18 листопада, 03:19 • 13397 перегляди
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб05:44 • 15015 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 67685 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 99032 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 91010 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 148292 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 125271 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Дональд Туск
Тім Кук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Донецька область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 36 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 27425 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 36417 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 36512 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 29787 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Атака дронами рф на Чернігівщину 18 листопада: загинули дві жінки, пошкоджені і зруйновані житлові будинки

Київ • УНН

 • 1704 перегляди

Внаслідок атаки безпілотниками по місту Городня на Чернігівщині загинули дві жінки - 75-річна хвора та її 72-річна доглядальниця. Пошкоджено близько десяти житлових будинків та цивільну інфраструктуру.

Атака дронами рф на Чернігівщину 18 листопада: загинули дві жінки, пошкоджені і зруйновані житлові будинки

У ніч на 18 листопада російські окупанти завдали низку ударів безпілотниками по місту Городня Чернігівського району Чернігівської області. Загинули дві жінки, є руйнування і пошкодження будівель, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України і начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

Деталі

Внаслідок атаки загинули дві місцеві жительки, 75-річна хвора жінка та її 72-річна доглядальниця. Також внаслідок ударів БПЛА було пошкоджено цивільну інфраструктуру, близько десяти житлових будинків.

Абсолютно підлий удар. росіяни атакували місто ударними дронами опівночі, коли люди вже спали. Пошкоджені домівки. Також приліт прийшовся по будівлі непрацюючого підприємства. На місцях влучань виникли пожежі. Займання ліквідували вогнеборці

- зазначив Чаус.

Він додав, що всього за минулу добу було 11 обстрілів та 23 вибухи.

Нагадаємо

Міський голова Дніпра Борис Філатов різко і емоційно відреагував на російський обстріл міста у ніч на 18 листопада. Він заявив, що росіяни бомблять цивільні об'єкти з метою позбавити людей роботи та знищити українську економіку.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Національна поліція України
Дніпро (місто)
Чернігівська область