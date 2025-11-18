Атака дронами рф на Чернігівщину 18 листопада: загинули дві жінки, пошкоджені і зруйновані житлові будинки
Київ • УНН
Внаслідок атаки безпілотниками по місту Городня на Чернігівщині загинули дві жінки - 75-річна хвора та її 72-річна доглядальниця. Пошкоджено близько десяти житлових будинків та цивільну інфраструктуру.
У ніч на 18 листопада російські окупанти завдали низку ударів безпілотниками по місту Городня Чернігівського району Чернігівської області. Загинули дві жінки, є руйнування і пошкодження будівель, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України і начальника Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.
Деталі
Внаслідок атаки загинули дві місцеві жительки, 75-річна хвора жінка та її 72-річна доглядальниця. Також внаслідок ударів БПЛА було пошкоджено цивільну інфраструктуру, близько десяти житлових будинків.
Абсолютно підлий удар. росіяни атакували місто ударними дронами опівночі, коли люди вже спали. Пошкоджені домівки. Також приліт прийшовся по будівлі непрацюючого підприємства. На місцях влучань виникли пожежі. Займання ліквідували вогнеборці
Він додав, що всього за минулу добу було 11 обстрілів та 23 вибухи.
