Атака дронов рф на Днепр 24 марта - пострадали три человека
Киев • УНН
В результате российской дроновой атаки на Днепр 24 марта пострадали три человека. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Как отметил Ганжа, медики оказывают им необходимую помощь.
Кроме того, начальник ОВА опубликовал фото и видео последствий вражеской атаки.
Враг атаковал 14-этажный дом в Днепре 24 марта, повредив стены и балконы. На верхних этажах возник пожар.