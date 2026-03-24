Атака дронов рф на Днепр 24 марта - пострадали три человека

В результате российской дроновой атаки на Днепр 24 марта пострадали три человека. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Как отметил Ганжа, медики оказывают им необходимую помощь.

Кроме того, начальник ОВА опубликовал фото и видео последствий вражеской атаки.

Враг атаковал 14-этажный дом в Днепре 24 марта, повредив стены и балконы. На верхних этажах возник пожар.