Атака дронів рф на Дніпро 24 березня - постраждали три людини
Київ • УНН
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Внаслідок російської дронової атаки на Дніпро 24 березня постраждали три людини. Про це повідомив в Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Ганжа, медики надають їм необхідну допомогу.
Крім того, начальник ОВА опублікував фото і відео наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо
Ворог атакував 14-поверховий будинок у Дніпрі 24 березня, пошкодивши стіни та балкони. На верхніх поверхах виникла пожежа.