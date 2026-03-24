Атака дронів рф на Дніпро 24 березня - постраждали три людини

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок російської дронової атаки на Дніпро 24 березня постраждали три людини. Про це повідомив в Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Ганжа, медики надають їм необхідну допомогу.

Крім того, начальник ОВА опублікував фото і відео наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо

Ворог атакував 14-поверховий будинок у Дніпрі 24 березня, пошкодивши стіни та балкони. На верхніх поверхах виникла пожежа.