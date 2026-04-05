5 апреля, 11:39
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
Атака БПЛА рф на Черниговщину 4 апреля - погиб мужчина, повреждены дома

Киев • УНН

 • 5266 просмотра

В результате атаки дрона в Сновской общине погиб мужчина 1985 года рождения. Поврежден частный дом, полиция документирует военное преступление.

Атака БПЛА рф на Черниговщину 4 апреля - погиб мужчина, повреждены дома
Фото: Национальная полиция Украины

В результате российской атаки БПЛА в субботу, 4 апреля, погиб житель Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Жертвой оказался житель Сновской общины Корюковского района 1985 года рождения - также был поврежден частный дом и сельхозпредприятие.

Полиция документирует последствия вражеских атак. Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления)

 - говорится в сообщении полиции.

Напомним

В результате недавней российской атаки на Сумы травмированы 30 человек, среди них - 18 детей в возрасте от 2 до 15 лет. Также было повреждено более 20 многоэтажек, частные дома и газовая сеть.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Черниговская область
Сумы