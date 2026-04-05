Атака БПЛА рф на Черниговщину 4 апреля - погиб мужчина, повреждены дома
Киев • УНН
В результате атаки дрона в Сновской общине погиб мужчина 1985 года рождения. Поврежден частный дом, полиция документирует военное преступление.
В результате российской атаки БПЛА в субботу, 4 апреля, погиб житель Черниговской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Жертвой оказался житель Сновской общины Корюковского района 1985 года рождения - также был поврежден частный дом и сельхозпредприятие.
Полиция документирует последствия вражеских атак. Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления)
Напомним
В результате недавней российской атаки на Сумы травмированы 30 человек, среди них - 18 детей в возрасте от 2 до 15 лет. Также было повреждено более 20 многоэтажек, частные дома и газовая сеть.