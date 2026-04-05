Атака БПЛА рф на Чернігівщину 4 квітня - загинув чоловік, пошкоджені будинки
Київ • УНН
Внаслідок атаки дрона у Сновській громаді загинув чоловік 1985 року народження. Пошкоджено приватний будинок, поліція документує воєнний злочин.
Внаслідок російської атаки БПЛА в суботу, 4 квітня, загинув житель Чернігівської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі
Жертвою виявився житель Сновської громади Корюківського району 1985 року народження - також було пошкоджено приватний будинок і сільгосппідприємство.
Поліція документує наслідки ворожих атак. Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини)
Внаслідок нещодавньої російської атаки на Суми травмовано 30 людей, серед них - 18 дітей віком від 2 до 15 років. Також було пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, приватні будинки та газову мережу.