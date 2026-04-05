07:54 • 580 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
05:22 • 10841 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 56256 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 56857 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 51176 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 40730 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 74938 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 33639 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
4 квітня, 05:00 • 57194 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз
3 квітня, 14:25 • 41205 перегляди
В Україні пошкодження озимини сягають 12%, кісточкових культур – до 51%
Атака БПЛА рф на Чернігівщину 4 квітня - загинув чоловік, пошкоджені будинки

Київ • УНН

 • 524 перегляди

Внаслідок атаки дрона у Сновській громаді загинув чоловік 1985 року народження. Пошкоджено приватний будинок, поліція документує воєнний злочин.

Фото: Національна поліція України

Внаслідок російської атаки БПЛА в суботу, 4 квітня, загинув житель Чернігівської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Жертвою виявився житель Сновської громади Корюківського району 1985 року народження - також було пошкоджено приватний будинок і сільгосппідприємство.

Поліція документує наслідки ворожих атак. Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини)

 - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо

Внаслідок нещодавньої російської атаки на Суми травмовано 30 людей, серед них - 18 дітей віком від 2 до 15 років. Також було пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, приватні будинки та газову мережу.

Євген Устименко

