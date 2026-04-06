Астронавты миссии Artemis II отдалились от Земли на максимальное расстояние в истории человечества. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в 20:57 по киевскому времени астронавты находились дальше от Земли, чем люди когда-либо, побив рекорд, установленный миссией "Аполлон-13" в 1970 году.

Их путешествие вокруг обратной стороны Луны сегодня проведет их на максимальное расстояние от Земли и составит 252 752 миль (около 406 765 километров - ред.) - рассказали в NASA.

Напомним

Астронавты "Artemis II" прибыли в лунное пространство рано утром в понедельник, 6 апреля, став первыми людьми, которые сделали это со времен экипажа "Apollo 17" в декабре 1972 года.

