Крупнейшей технической проблемой миссии Artemis II стал космический туалет, как решали проблему

В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
5 апреля, 11:39 • 36647 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 83093 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 95646 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 112129 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 96173 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 102424 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 52093 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 109227 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37615 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
Популярные новости
В Новороссийске сообщают об атаке на порт, пожарах и попадании обломков в многоэтажкуVideo5 апреля, 20:36 • 11854 просмотра
российский порт Усть-Луга возобновил перевалку нефти после атак дронов5 апреля, 21:13 • 10720 просмотра
Крупнейшей технической проблемой миссии Artemis II стал космический туалет, как решали проблемуPhoto5 апреля, 22:13 • 7476 просмотра
Цены на нефть выросли после нового ультиматума Трампа ИрануPhoto01:20 • 11776 просмотра
За сутки оккупанты потеряли 940 военных и почти 2 тысячи БпЛА - ГенштабPhoto03:51 • 8632 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника5 апреля, 05:22 • 95653 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 102430 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 109232 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 88921 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 88037 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 23005 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 38836 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 40388 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 51914 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 65944 просмотра
Крупнейшей технической проблемой миссии Artemis II стал космический туалет, как решали проблему

Киев • УНН

 • 7928 просмотра

Из-за сбоев насоса и обледенения вентиляции экипаж Orion временно потерял доступ к туалету. NASA растапливало лед солнечным теплом для ремонта системы.

Фото: NASA

Во время испытательного полета миссии NASA Artemis II больше всего хлопот экипажу доставила система туалета в капсуле Orion. Причиной стали сбои в насосе и вероятное обледенение вентиляционного отверстия, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Космический туалет Universal Waste Management System начал работать со сбоями уже в первый день полета. В NASA выяснили, что насос системы был недостаточно заполнен водой, из-за чего его пришлось перезапускать.

Фото: NASA

Впоследствии возникла еще одна проблема – один из сбросов жидких отходов за борт прекратился раньше, чем должен был. В NASA предположили, что вентиляцию могло частично заблокировать льдом. Из-за этого экипажу временно запретили пользоваться туалетом для мочеиспускания, оставив лишь резервные варианты.

Как решали проблему

Чтобы восстановить систему, NASA развернуло капсулу Orion так, чтобы вентиляционное отверстие несколько часов нагревалось на солнце. Это должно было растопить возможный лед и восстановить нормальный поток.

"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космоса04.04.26, 13:47 • 38840 просмотров

После нескольких тестовых сбросов система начала работать стабильнее, а экипаж получил разрешение снова пользоваться туалетом в штатном режиме.

В NASA признали, что даже такая бытовая система может стать критически важной для полета. Для 10-дневной миссии вокруг Луны исправный туалет является частью базового жизнеобеспечения экипажа не меньше, чем другие бортовые системы.

В миссии Artemis II снова сломался туалет, когда астронавты уже ближе к Луне, чем к Земле05.04.26, 04:55 • 7048 просмотров

