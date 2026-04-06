Крупнейшей технической проблемой миссии Artemis II стал космический туалет, как решали проблему
Из-за сбоев насоса и обледенения вентиляции экипаж Orion временно потерял доступ к туалету. NASA растапливало лед солнечным теплом для ремонта системы.
Во время испытательного полета миссии NASA Artemis II больше всего хлопот экипажу доставила система туалета в капсуле Orion. Причиной стали сбои в насосе и вероятное обледенение вентиляционного отверстия, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Космический туалет Universal Waste Management System начал работать со сбоями уже в первый день полета. В NASA выяснили, что насос системы был недостаточно заполнен водой, из-за чего его пришлось перезапускать.
Впоследствии возникла еще одна проблема – один из сбросов жидких отходов за борт прекратился раньше, чем должен был. В NASA предположили, что вентиляцию могло частично заблокировать льдом. Из-за этого экипажу временно запретили пользоваться туалетом для мочеиспускания, оставив лишь резервные варианты.
Как решали проблему
Чтобы восстановить систему, NASA развернуло капсулу Orion так, чтобы вентиляционное отверстие несколько часов нагревалось на солнце. Это должно было растопить возможный лед и восстановить нормальный поток.
После нескольких тестовых сбросов система начала работать стабильнее, а экипаж получил разрешение снова пользоваться туалетом в штатном режиме.
В NASA признали, что даже такая бытовая система может стать критически важной для полета. Для 10-дневной миссии вокруг Луны исправный туалет является частью базового жизнеобеспечения экипажа не меньше, чем другие бортовые системы.
