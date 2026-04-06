Найбільшою технічною проблемою місії Artemis II став космічний туалет, як вирішували проблему
Київ • УНН
Через збої насоса та обмерзання вентиляції екіпаж Orion тимчасово втратив доступ до вбиральні. NASA розтоплювало лід сонячним теплом для ремонту системи.
Під час випробувального польоту місії NASA Artemis II найбільше клопоту екіпажу завдала система туалету в капсулі Orion. Причиною стали збої в насосі та ймовірне обмерзання вентиляційного отвору, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Космічний туалет Universal Waste Management System почав працювати зі збоями вже в перший день польоту. У NASA з’ясували, що насос системи був недостатньо заповнений водою, через що його довелося перезапускати.
Згодом виникла ще одна проблема – один зі скидів рідких відходів за борт припинився раніше, ніж мав. У NASA припустили, що вентиляцію могло частково заблокувати льодом. Через це екіпажу тимчасово заборонили користуватися туалетом для сечовипускання, залишивши лише резервні варіанти.
Як вирішували проблему
Щоб відновити систему, NASA розвернуло капсулу Orion так, аби вентиляційний отвір кілька годин нагрівався на сонці. Це мало розтопити можливий лід і відновити нормальний потік.
Після кількох тестових скидів система почала працювати стабільніше, а екіпаж отримав дозвіл знову користуватися туалетом у штатному режимі.
У NASA визнали, що навіть така побутова система може стати критично важливою для польоту. Для 10-денної місії навколо Місяця справний туалет є частиною базового життєзабезпечення екіпажу не менше, ніж інші бортові системи.
