Астронавти місії Artemis II віддалилися від Землі на максимальну відстань в історії людства. Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), інформує УНН.

Зазначається, що о 20:57 за київським часом астронавти перебували далі від Землі, ніж люди будь-коли, побивши рекорд, встановлений місією "Аполлон-13" у 1970 році.

Їхня подорож навколо зворотного боку Місяця сьогодні проведе їх на максимальну відстань від Землі і становитиме 252 752 миль (близько 406 765 кілометрів - ред.) - розповіли у NASA.

Астронавти "Artemis II" прибули у місячний простір рано вранці в понеділок, 6 квітня, ставши першими людьми, які зробили це з часів екіпажу "Apollo 17" у грудні 1972 року.

