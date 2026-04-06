Астронавти місії Artemis II віддалилися від Землі на максимальну відстань в історії людства
Київ • УНН
Екіпаж Artemis II досяг рекордної відстані від Землі. Це найбільший показник в історії людства з часів місії Аполлон-13.
Астронавти місії Artemis II віддалилися від Землі на максимальну відстань в історії людства. Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), інформує УНН.
Зазначається, що о 20:57 за київським часом астронавти перебували далі від Землі, ніж люди будь-коли, побивши рекорд, встановлений місією "Аполлон-13" у 1970 році.
Їхня подорож навколо зворотного боку Місяця сьогодні проведе їх на максимальну відстань від Землі і становитиме 252 752 миль (близько 406 765 кілометрів - ред.)
Астронавти "Artemis II" прибули у місячний простір рано вранці в понеділок, 6 квітня, ставши першими людьми, які зробили це з часів екіпажу "Apollo 17" у грудні 1972 року.
