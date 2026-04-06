Астронавти місії Artemis II віддалилися від Землі на максимальну відстань в історії людства

ukenru
18:21 • 9816 перегляди
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
Ексклюзив
16:58 • 19323 перегляди
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
6 квітня, 15:34 • 19203 перегляди
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Ексклюзив
6 квітня, 14:11 • 21286 перегляди
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
6 квітня, 13:34 • 21868 перегляди
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
6 квітня, 12:42 • 18822 перегляди
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
6 квітня, 09:58 • 21092 перегляди
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
6 квітня, 08:23 • 26864 перегляди
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
6 квітня, 06:00 • 29160 перегляди
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
6 квітня, 04:08 • 32196 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
3м/с
81%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна розробляє дешевшу альтернативу Patriot: нову систему ППО можуть представити до 2027 року - Reuters6 квітня, 12:40 • 9282 перегляди
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожайPhoto6 квітня, 16:13 • 15653 перегляди
Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною 17:48 • 7468 перегляди
Верховний лідер Ірану виступив із рідкісною публічною заявою17:50 • 5076 перегляди
У рф масштабний збій у роботі інтернету, не працюють банки та держпослуги19:38 • 8572 перегляди
Публікації
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожайPhoto6 квітня, 16:13 • 15686 перегляди
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo6 квітня, 11:53 • 28576 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto6 квітня, 10:09 • 36999 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 125692 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 125204 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Румунія
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною 17:48 • 7518 перегляди
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo6 квітня, 10:58 • 21884 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 36161 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 48620 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 49430 перегляди
Актуальне
Техніка
Forbes
Соціальна мережа
Fox News
Brent

Астронавти місії Artemis II віддалилися від Землі на максимальну відстань в історії людства

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

Екіпаж Artemis II досяг рекордної відстані від Землі. Це найбільший показник в історії людства з часів місії Аполлон-13.

Астронавти місії Artemis II віддалилися від Землі на максимальну відстань в історії людства. Про це повідомляє Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що о 20:57 за київським часом астронавти перебували далі від Землі, ніж люди будь-коли, побивши рекорд, встановлений місією "Аполлон-13" у 1970 році.

Їхня подорож навколо зворотного боку Місяця сьогодні проведе їх на максимальну відстань від Землі і становитиме 252 752 миль (близько 406 765 кілометрів - ред.)

- розповіли у NASA.

Нагадаємо

Астронавти "Artemis II" прибули у місячний простір рано вранці в понеділок, 6 квітня, ставши першими людьми, які зробили це з часів екіпажу "Apollo 17" у грудні 1972 року.

Найбільшою технічною проблемою місії Artemis II став космічний туалет, як вирішували проблему

Вадим Хлюдзинський

СвітТехнології
NASA