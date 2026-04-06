Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння Місяця
04:08 • 13531 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 41251 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 86085 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 100291 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 113808 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 97386 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 105131 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 52347 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 111334 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння Місяця

Київ • УНН

 • 4382 перегляди

Капсула Orion перетнула межу місячного впливу та готується до прольоту на відстані 6400 км від поверхні. Астронавти вже почали візуальне спостереження.

Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння Місяця

Астронавти "Artemis II" прибули у місячний простір рано вранці в понеділок, 6 квітня, ставши першими людьми, які зробили це з часів екіпажу "Apollo 17" у грудні 1972 року, пише УНН з посиланням на Space.com.

Деталі

Капсула "Orion" "Artemis II" увійшла у "сферу дії тяжіння" Місяця - область, де місячна гравітація сильніша за земну - о 00:37 EDT (07:37 за Києвом) у понеділок. На той час капсула знаходилася приблизно за 62 764 кілометри від Місяця та за 373 368 км від Землі.

"Orion" наблизиться набагато ближче до поверхні Місяця: у ніч на вівторок пролітатиме приблизно на 6400 км над сірим ґрунтом під час прольоту, який послужить для того, щоб повернути їх назад до Землі. 

Піку проліт досягне приблизно о 19:00 EDT (02:00 наступного дня за Києвом).

Тим часом астронавти "Artemis II" NASA офіційно досягли "місячної радості".

Чотири астронавти, які літають навколо Місяця в межах місії "Artemis II" NASA, мали можливість спостерігати свою місячну ціль пізно в суботу, 4 квітня, лише за два дні до їхнього історичного прольоту повз найближчого сусіда Землі. І сказати, що екіпаж був у захваті, можливо, применшення космічних масштабів, пише видання.

"Це феноменально, - повідомила по радіо до центру управління польотами Крістіна Кох, спеціаліст місії "Artemis II" і перша жінка, яка полетіла на Місяць. - Місяць, на який ми дивимося, зовсім не той місяць, який ви бачите з Землі".

"Я не прихильник гіперболізації, але це єдине, що я можу придумати, - сказав командир "Artemis II" Рід Вайзман, перераховуючи місячні кратери, які він міг бачити через 400-міліметровий об'єктив камери. - Це просто все з тренувань, але у трьох вимірах і абсолютно неймовірно. Це неймовірно".

"Прийнято, місячна радість", - відповів по радіо Центр управління польотами.

Астронавти не просто захоплювалися Місяцем. Екіпаж передавав по радіо спостереження за місячними кратерами, його величезними базальтовими рівнинами, відомими як mare (латиною "моря"), варіаціями яскравості та іншими деталями. Вони вимкнули світло в кабіні свого місячного корабля "Orion", щоб краще все роздивитися.

