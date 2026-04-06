Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння Місяця

Астронавти "Artemis II" прибули у місячний простір рано вранці в понеділок, 6 квітня, ставши першими людьми, які зробили це з часів екіпажу "Apollo 17" у грудні 1972 року, пише УНН з посиланням на Space.com.

Капсула "Orion" "Artemis II" увійшла у "сферу дії тяжіння" Місяця - область, де місячна гравітація сильніша за земну - о 00:37 EDT (07:37 за Києвом) у понеділок. На той час капсула знаходилася приблизно за 62 764 кілометри від Місяця та за 373 368 км від Землі.

"Orion" наблизиться набагато ближче до поверхні Місяця: у ніч на вівторок пролітатиме приблизно на 6400 км над сірим ґрунтом під час прольоту, який послужить для того, щоб повернути їх назад до Землі.

Піку проліт досягне приблизно о 19:00 EDT (02:00 наступного дня за Києвом).

Тим часом астронавти "Artemis II" NASA офіційно досягли "місячної радості".

Чотири астронавти, які літають навколо Місяця в межах місії "Artemis II" NASA, мали можливість спостерігати свою місячну ціль пізно в суботу, 4 квітня, лише за два дні до їхнього історичного прольоту повз найближчого сусіда Землі. І сказати, що екіпаж був у захваті, можливо, применшення космічних масштабів, пише видання.

"Це феноменально, - повідомила по радіо до центру управління польотами Крістіна Кох, спеціаліст місії "Artemis II" і перша жінка, яка полетіла на Місяць. - Місяць, на який ми дивимося, зовсім не той місяць, який ви бачите з Землі".

"Я не прихильник гіперболізації, але це єдине, що я можу придумати, - сказав командир "Artemis II" Рід Вайзман, перераховуючи місячні кратери, які він міг бачити через 400-міліметровий об'єктив камери. - Це просто все з тренувань, але у трьох вимірах і абсолютно неймовірно. Це неймовірно".

"Прийнято, місячна радість", - відповів по радіо Центр управління польотами.

Астронавти не просто захоплювалися Місяцем. Екіпаж передавав по радіо спостереження за місячними кратерами, його величезними базальтовими рівнинами, відомими як mare (латиною "моря"), варіаціями яскравості та іншими деталями. Вони вимкнули світло в кабіні свого місячного корабля "Orion", щоб краще все роздивитися.

