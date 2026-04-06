Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны

Астронавты "Artemis II" прибыли в лунное пространство рано утром в понедельник, 6 апреля, став первыми людьми, которые сделали это со времен экипажа "Apollo 17" в декабре 1972 года, пишет УНН со ссылкой на Space.com.

Детали

Капсула "Orion" "Artemis II" вошла в "сферу действия тяготения" Луны - область, где лунная гравитация сильнее земной - в 00:37 EDT (07:37 по Киеву) в понедельник. В то время капсула находилась примерно в 62 764 километрах от Луны и в 373 368 км от Земли.

"Orion" приблизится гораздо ближе к поверхности Луны: в ночь на вторник он будет пролетать примерно в 6400 км над серым грунтом во время пролета, который послужит для того, чтобы вернуть их обратно к Земле.

Пика пролет достигнет примерно в 19:00 EDT (02:00 следующего дня по Киеву).

Тем временем астронавты "Artemis II" NASA официально достигли "лунной радости".

Четыре астронавта, летающие вокруг Луны в рамках миссии "Artemis II" NASA, имели возможность наблюдать свою лунную цель поздно в субботу, 4 апреля, всего за два дня до их исторического пролета мимо ближайшего соседа Земли. И сказать, что экипаж был в восторге, возможно, преуменьшение космических масштабов, пишет издание.

"Это феноменально, - сообщила по радио в центр управления полетами Кристина Кох, специалист миссии "Artemis II" и первая женщина, которая полетела на Луну. - Луна, на которую мы смотрим, совсем не та луна, которую вы видите с Земли".

"Я не сторонник гиперболизации, но это единственное, что я могу придумать, - сказал командир "Artemis II" Рид Уайзман, перечисляя лунные кратеры, которые он мог видеть через 400-миллиметровый объектив камеры. - Это просто все из тренировок, но в трех измерениях и абсолютно невероятно. Это невероятно".

"Принято, лунная радость", - ответил по радио Центр управления полетами.

Астронавты не просто восхищались Луной. Экипаж передавал по радио наблюдения за лунными кратерами, ее огромными базальтовыми равнинами, известными как mare (на латыни "моря"), вариациями яркости и другими деталями. Они выключили свет в кабине своего лунного корабля "Orion", чтобы лучше все рассмотреть.

