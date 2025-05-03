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Армия США создает новую военную зону на границе с Мексикой - Reuters

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Вооруженные силы США создали новую военную зону в Техасе вдоль границы с Мексикой. Войска смогут временно задерживать мигрантов, которых будут передавать пограничному патрулю.

Армия США создает новую военную зону на границе с Мексикой - Reuters

Вооруженные силы США создали в Техасе еще одну военную зону вдоль границы с Мексикой, где войска могут временно задерживать мигрантов или нарушителей границы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание напоминает, что аналогичная зона была создана в прошлом месяце в Нью-Мексико.

Американские военные заявили, что создали "зону национальной обороны Техаса" на полосе длиной 63 мили, идущей к востоку от границы Техаса и Нью-Мексико в Эль-Пасо

- говорится в статье.

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Авторы указывают, что таможенная и пограничная служба США сохраняет юрисдикцию в отношении незаконного пересечения границы в этом районе, и военные будут передавать задержанных мигрантов пограничному патрулю США или другим гражданским правоохранительным органам.

Сейчас на границе находится около 11 900 военных. Согласно правительственным данным, количество мигрантов, пойманных на нелегальном переходе, в марте упало до самого низкого уровня за всю историю

- отмечает издание.

Авторы добавляют, что губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан Гришем выступила против того, что она назвала "буферной зоной депортации" в своем штате.

Напомним

На днях США и Мексика достигли двух ключевых соглашений в сфере сельского хозяйства на фоне угрозы эскалации напряженности из-за пошлин Дональда Трампа. В частности, Мексика увеличит поставки воды фермерам США и будет бороться с вредителем скота.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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