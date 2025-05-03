Армія США створює нову військову зону на кордоні з Мексикою - Reuters

Збройні сили США створили в Техасі ще одну військову зону вздовж кордону з Мексикою, де війська можуть тимчасово затримувати мігрантів або порушників кордону. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Видання нагадує, що аналогічна зона була створена минулого місяця у Нью-Мексико.

Американські військові заявили, що створили "зону національної оборони Техасу" на смузі довжиною 63 милі, що йде на схід від кордону Техасу та Нью-Мексико в Ель-Пасо

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Автори вказують, що митна та прикордонна служба США зберігає юрисдикцію щодо незаконного перетину кордону в цьому районі, і військові передаватимуть затриманих мігрантів прикордонному патрулю США або іншим цивільним правоохоронним органам.

Зараз на кордоні перебуває близько 11 900 військових. Згідно з урядовими даними, кількість мігрантів, спійманих на нелегальному переході, у березні впала до найнижчого рівня за всю історію