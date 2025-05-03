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Армія США створює нову військову зону на кордоні з Мексикою - Reuters

Київ • УНН

 • 880 перегляди

Збройні сили США створили нову військову зону в Техасі вздовж кордону з Мексикою. Війська зможуть тимчасово затримувати мігрантів, яких передаватимуть прикордонному патрулю.

Армія США створює нову військову зону на кордоні з Мексикою - Reuters

Збройні сили США створили в Техасі ще одну військову зону вздовж кордону з Мексикою, де війська можуть тимчасово затримувати мігрантів або порушників кордону. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання нагадує, що аналогічна зона була створена минулого місяця у Нью-Мексико.

Американські військові заявили, що створили "зону національної оборони Техасу" на смузі довжиною 63 милі, що йде на схід від кордону Техасу та Нью-Мексико в Ель-Пасо

- йдеться у статті.

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Автори вказують, що митна та прикордонна служба США зберігає юрисдикцію щодо незаконного перетину кордону в цьому районі, і військові передаватимуть затриманих мігрантів прикордонному патрулю США або іншим цивільним правоохоронним органам.

Зараз на кордоні перебуває близько 11 900 військових. Згідно з урядовими даними, кількість мігрантів, спійманих на нелегальному переході, у березні впала до найнижчого рівня за всю історію

- зазначає видання.

Автори додають, що губернаторка Нью-Мексико Мішель Лухан Грішем виступила проти того, що вона назвала "буферною зоною депортації" у своєму штаті.

Нагадаємо

Днями США та Мексика досягли двох ключових угод у сфері сільського господарства на тлі загрози ескалації напруженості через мита Дональда Трампа. Зокрема, Мексика збільшить постачання води фермерам США та боротиметься зі шкідником худоби.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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