США та Мексика уклали дві ключові угоди у сільгоспсекторі - Bloomberg
Київ • УНН
Мексика збільшить постачання води фермерам США та боротиметься зі шкідником худоби. Це допомогло уникнути обмежень на імпорт мексиканської худоби до США.
США та Мексика досягли двох ключових угод у сфері сільського господарства на тлі загрози ескалації напруженості через мита Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Мексика зобов’язалася до кінця поточного п’ятирічного водного циклу, який завершується 24 жовтня збільшити постачання води фермерам у США з шести приток річки Ріо-Гранде.
Мексика погодилася з вимогою США вжити низку заходів для запобігання потенційній нестачі в постачанні води з Мексики до кінця циклу, передбачаючи негайну передачу води, а також протягом наступного сезону дощів
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Крім того, США та Мексика домовилися боротися зі шкідником-гвоздиком, який загрожує здоров’ю худоби. Це дозволило уникнути можливого обмеження імпорту мексиканської худоби до США, про яке раніше попереджала американська сторона.
Видання зазначає, що Мексика знаходить шляхи співпраці зі США, незважаючи на конфронтаційний підхід адміністрації Трампа.
"Це є хорошим знаком для Мексики, оскільки вона прагне позбавитися від мит, які Трамп запроваджує на автозапчастини, сталь та інші товари", - йдеться у статті.
Нагадаємо
Раніше цього місяця президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що хотіла б уникнути введення мит у відповідь щодо США. За її словами, Мексика могла б ввести аналогічні мита на сталь і алюміній, але її непокоять наслідки такого заходу для мексиканського бізнесу.
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