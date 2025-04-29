США и Мексика заключили два ключевых соглашения в сельхозсекторе - Bloomberg
Киев • УНН
Мексика увеличит поставки воды фермерам США и будет бороться с вредителем скота. Это помогло избежать ограничений на импорт мексиканского скота в США.
США и Мексика достигли двух ключевых соглашений в сфере сельского хозяйства на фоне угрозы эскалации напряженности из-за пошлин Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Мексика обязалась до конца текущего пятилетнего водного цикла, который заканчивается 24 октября увеличить поставки воды фермерам в США из шести притоков реки Рио-Гранде.
Мексика согласилась с требованием США принять ряд мер для предотвращения потенциальной нехватки в поставках воды из Мексики до конца цикла, предусматривая немедленную передачу воды, а также в течение следующего сезона дождей
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Кроме того, США и Мексика договорились бороться с вредителем-гвоздиком, который угрожает здоровью скота. Это позволило избежать возможного ограничения импорта мексиканского скота в США, о котором ранее предупреждала американская сторона.
Издание отмечает, что Мексика находит пути сотрудничества с США, несмотря на конфронтационный подход администрации Трампа.
"Это является хорошим знаком для Мексики, поскольку она стремится избавиться от пошлин, которые Трамп вводит на автозапчасти, сталь и другие товары", - говорится в статье.
Напомним
Ранее в этом месяце президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что хотела бы избежать введения ответных пошлин в отношении США. По ее словам, Мексика могла бы ввести аналогичные пошлины на сталь и алюминий, но ее беспокоят последствия такой меры для мексиканского бизнеса.
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