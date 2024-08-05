В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, FPV-дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 33 взрыва. Об этом сообщает северная граница. Госпогранслужба, пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства, - говорится в сообщении.

Новгород-Северская громада: 7 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Красный Хутор и Гремяч.

Семеновская община: 1 взрыв (приход, вероятно сброс с БпЛА) по ок. н.п. Карповичи.

Сновская громада: 25 взрывов (приходов, вероятно из миномета 120 мм) в районе н.п. Клюсы.

Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

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